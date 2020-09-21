توفي 9 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 1,653 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 52,263، بعد تعافي 136,502 (761 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 190,037.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:28 من مساء اليوم، بلغ 15,860؛ علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تشخيص 2,567 إصابة، بعد إجراء 24,487 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,272 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 16 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجل المجتمع العربيّ، اليوم، 3 وفيات إثر الإصابة بكورونا، من عرابة والطيرة والناعورة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، إذ سُجّل أمس الأحد، نفس عدد الوفيات في كل من الفريديس وبيت جن، وباقة الغربية.

أظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 653، فيما انخفض عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع حالتين عن الحصيلة الرسمية الأخيرة وبلغ 169 حالة.

ويرقد في المشافي 1,361، بينهم 235 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 47,600 مصاب، العلاج المنزلي، في حين يتلقى 3,302 العلاج في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.