الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران في إطار "سلطة الأمم المتحدة"

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصا وزارة الدفاع الإيرانية، وذلك في إطار العمل مجددا بعقوبات الأمم المتحدة على إيران، الأمر الذي يلاقي رفضا دوليا.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي، إن "إجراءاتنا اليوم هي تحذير ينبغي أن يسمعه العالم أجمع". وأضاف "منذ نحو عامين، يعمل مسؤولون فاسدون في طهران مع النظام غير الشرعي في فنزويلا للالتفاف على حظر السلاح الذي قررته الأمم المتحدة".

ووقع الرئيس دونالد ترامب، الإثنين، مرسوما يجيز فرض "عقوبات اقتصادية شديدة بحق أي بلد أو شركة أو فرد يساهم في تقديم وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى الجمهورية الإسلامية في إيران"، وفق ما أورد مستشار ترامب للأمن القومي روبرت اوبراين.

وفي هذا السياق، تم استهداف الرئيس الفنزويلي الذي تعتبره واشنطن غير شرعي.

كذلك، أعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الذي شارك في المؤتمر الصحافي نفسه في واشنطن، إجراءات بحق المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.

وأكد بومبيو ليل السبت الأحد إعادة العمل بـ"كل عقوبات الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية في إيران والتي كانت رفعت سابقا".

لكن سائر القوى الكبرى، وبينها الحلفاء الأوروبيون لواشنطن، ترفض هذا التدبير وتعتبر أن لا مفاعيل قانونية للمناورة التي قامت بها الولايات المتحدة.

يتبع...