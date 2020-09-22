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انفجار بمخزن أسلحة تابع لحزب الله جنوب لبنان

تاريخ النشر: 22/09/2020 - 16:17

انفجار بمخزن أسلحة تابع لحزب الله جنوب لبنان
من مكان الانفجار
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

وقع انفجار في قرية عين قانا جنوبي لبنان، في مخزن أسلحة لحزب الله نتيجة خطأ فني، وفقا لما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، سحابة دخان سوداء نتيجة الانفجار.

وقال صحافي مقرّب من حزب الله على حسابه في "تويتر" إن "حريق عين قانا ناتج عن انفجار مركز لتجميع قذائف مخلفات الحرب ولا سقوط لضحايا أو جرحى والأضرار مادية فقط".

وأشار كثيرون في تغريداتهم وتعليقاتهم على منصة "تويتر" وقناة "إم تي في" إلى أن الانفجار وقع في محطة للمحروقات".

فيما نفت قناة "الجديد" اللبنانية، الأنباء التي تقول بأن الانفجار وقع في محطة وقود وقالت إن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات.

وأشارت "الجديد" إلى أن المصادر الأولية تقول أن الانفجار وقع في منزل تابع لحزب الله، ووقعت بعض الإصابات في المكان، ثمّ طوق أفراد القوات الأمنيّة المنطقة.

ولم تصدر أي جهة رسميّة، بيانًا رسميا، في تفاصيل الحادثة.

صورة من مكان الانفجار

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