انفجار بمخزن أسلحة تابع لحزب الله جنوب لبنان

وقع انفجار في قرية عين قانا جنوبي لبنان، في مخزن أسلحة لحزب الله نتيجة خطأ فني، وفقا لما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، سحابة دخان سوداء نتيجة الانفجار.

وقال صحافي مقرّب من حزب الله على حسابه في "تويتر" إن "حريق عين قانا ناتج عن انفجار مركز لتجميع قذائف مخلفات الحرب ولا سقوط لضحايا أو جرحى والأضرار مادية فقط".

سكان بلدة الصرفند الساحلية في الجنوب يسمعون صوت الانفجار في عين قانا على بعد اكثر من ٢٠ كيلومترا. والصليب الاحمر يتحدث عن انطلاق سياراته باتجاه موقع محطة الوقود التي يشتبه في انها انفجرت pic.twitter.com/rBJR7HtYVb — Nazeer Rida (@Nazeerida) September 22, 2020

وأشار كثيرون في تغريداتهم وتعليقاتهم على منصة "تويتر" وقناة "إم تي في" إلى أن الانفجار وقع في محطة للمحروقات".

فيما نفت قناة "الجديد" اللبنانية، الأنباء التي تقول بأن الانفجار وقع في محطة وقود وقالت إن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات.

عاجل - سماع دوي انفجار قوي في بلدة عين قانا الجنوبية pic.twitter.com/wBOtabHJxI — Tamara (@TamFarhat) September 22, 2020

وأشارت "الجديد" إلى أن المصادر الأولية تقول أن الانفجار وقع في منزل تابع لحزب الله، ووقعت بعض الإصابات في المكان، ثمّ طوق أفراد القوات الأمنيّة المنطقة.

ولم تصدر أي جهة رسميّة، بيانًا رسميا، في تفاصيل الحادثة.