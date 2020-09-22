كفر ياسيف: وفاة طفل متأثرا بإصابة تعرّض لها أثناء اللهو

توفي مساء اليوم الثلاثاء، الطفل مجد شحادة من بلدة كفر ياسيف، والذي يبلغ من العمر 8 أعوام، متأثرًا بإصابة كان قد تعرّض لها يوم الجمعة الماضي، أثناء اللهو.

وأُعلن عن وفاة الطفل في مستشفى الجليل الغربي في نهريا، بعد تدهور حالته الصحية وفشل محاولات الطواقم الطبية في الإبقاء على حياته.

وقال المستشفى في بيان: "بعد أربعة أيام من إحضاره إلى المستشفى، تم الإعلان عن وفاة طفل من كفر ياسيف، كان أصيب أثناء ركوبه على سكوتر باصطدامه بمركبة مركونة. وأُحضر الطفل إلى المستشفى يوم الجمعة المنصرم وتم توصيله بجهاز التفس الصناعي حيث وصفت إصابته بالحرجة وتم إعلان وفاته قبل قليل".

وكان الطفل شحادة قد أُصيب بجراح وصفت بأنها حرجة، إثر تعرضه لحادث ذاتي أثناء اللهو على لوح تزلج كهربائي "سكيت بورد".

وقدم حينها طاقم طبي من مركز "حيان"، الإسعافات الأولية للطفل وهو يعاني من جراح وصفت بأنها حرجة.

وأحيل إلى قسم العلاج المكثف، لاستكمال تلقي العلاج، وكان موصولا بجهاز التنفس الاصطناعي.