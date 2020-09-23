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المزرعة: وفاة مسن بعد إصابته بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 23/09/2020 - 10:49

المزرعة: وفاة مسن بعد إصابته بفيروس كورونا
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

توفي في مستشفى الجليل الغربي بنهريا، مسن (76 عاما) من سكان قرية المزرعة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد الناطق بلسان المستشفى في بيان له، بأن "المسن كان فاقدا للوعي وموصولا بجهاز التنفس الاصطناعي خلال الأسبوعين الأخيرين".

وعلم أن 87 مريضا يرقدون في الأقسام المخصصة لمرضى كورونا في مستشفى نهريا، بينهم 48 بحالة خطيرة، 20 بحالة متوسطة والآخرون بحالة طفيفة.

ووفقا للمعطيات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ، فإن عدد الإصابات النشطة في البلدات العربية تجاوز 9 آلاف إصابة، علمًا أن عدد حالات الوفاة في المجتمع العربي بلغ 131 لا يشمل المدن المختلطة، لغاية الأمس.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#المزرعة
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#فيروس كورونا

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