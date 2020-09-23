  2. محليات
  3. أخبار محلية

جديدة المكر: إصابة حرجة بجريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 23/09/2020 - 23:36

جديدة المكر: إصابة حرجة بجريمة إطلاق نار
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب رجل في الأربعينات من عمره من جديدة المكر، بجراح حرجة إثر تعرّضه لإطلاق نار، قبيل انتصاف ليل الأربعاء، في البلدة.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للمصاب ونقله لغرفة العلاج المكثف في مستشفى الجليل الغربي في نهريا، لاستكمال العلاج.

وقال مركز حيان الطبي في بيان مقتضب: "طواقم حيان للعلاج المكثف تقدم العلاج لإصابة حرجة من حادثة إطلاق نار بقرية الجديدة المكر"، موضحا أن "المصاب يبلغ من العمر 45 عاما".

ومساء الإثنين الماضي، قُتل منهل أمون (62 عامًا) متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية يركا، القريبة من بلدة جديدة المكر.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#جديدة المكر
#إطلاق نار
#جريمة إطلاق نار
#العنف والجريمة
#المجتمع العربي

حوارات

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نقص بـ400 ألف حاسوب بظل التعلم عن بُعد: وزارة المعارف لم توزّع واحدًا
نقص بـ400 ألف حاسوب بظل التعلم عن بُعد: وزارة المعارف لم توزّع واحدًا

2020-09-23

إصابة خطيرة لشاب بإطلاق نار في بئر السبع
إصابة خطيرة لشاب بإطلاق نار في بئر السبع

2020-09-23

سخنين: إصابة عامل إثر سقوطه عن علو
سخنين: إصابة عامل إثر سقوطه عن علو

2020-09-23

الأكثر قراءة

شاهدة على مقتل نيفين عمراني:

شاهدة على مقتل نيفين عمراني: "طلبت مساعدة والدتها المقعدة؛ وقتلت طعنا"

2020-09-22
تقارير: الانفجار جنوبي لبنان وقع في مخزن أسلحة تابع لحزب الله

تقارير: الانفجار جنوبي لبنان وقع في مخزن أسلحة تابع لحزب الله

2020-09-22
إردوغان يصف إسرائيل بـ

إردوغان يصف إسرائيل بـ"القذرة".. إردان ينسحب ويتهمه بـ"معاداة السامية"

2020-09-22
الضفة: الأمن الوقائي يعتقل 7 أعضاء يتبعون لفصيل دحلان

الضفة: الأمن الوقائي يعتقل 7 أعضاء يتبعون لفصيل دحلان

2020-09-22
4 وفيات بفيروس كورونا بالمجتمع العربي الإثنين

4 وفيات بفيروس كورونا بالمجتمع العربي الإثنين

2020-09-22