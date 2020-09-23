3 حالات وفاة و205 إصابات بفيروس كورونا في القدس خلال يومين 

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الأربعاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة، وإصابة 205 آخرين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين.

وقال الجبريني في بيانه إن فيروس كورونا "يواصل التفشي والانتشار في مدينة القدس لتشهد المدينة لليوم الثامن على التوالي حالات وفيات جديدة، مما يجعل القدس في وضع مقلق وصعب".

وذكر أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة في "عناتا والشيخ جراح ومخيم شعفاط اليوم (الأربعاء) وأمس (الثلاثاء) ليرتفع عدد الوفيات إلى 56 منذ بداية انتشار الفيروس".

وأفاد بأنه "رغم انخفاض أعداد الفحوصات إلا أنه تم تسجيل 205 إصابات جديدة ومثلها من حالات الشفاء لينخفض بذلك عدد الإصابات النشطة في المدينة إلى 1784 إصابة".

وكان الجبريني قد أشار إلى أن "الإغلاق (قد يساهم) بتقليص عدد الإصابات ومنع انتقال العدوى وخصوصا في ظل إغلاق مؤسسات التعليم وتقييد الحركة والتجمهرات ومنع المناسبات الاجتماعية بالإضافة إلى تقليص حجم العمل في القطاعين الخاص والعام".

وذكر أن "الصلوات المختلفة في دور العبادة ستخضع لتقييم من قبل المرجعيات الدينية علما بأن الضوابط الخاصة بعدد المصلين في المساجد سيتم تحديدها الأربعاء في بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس".

وأوضح الجبريني أن "التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والإرشادات سيكون له الأثر الكبير في استعادة مؤشر الانخفاض التدريجي في عدد الإصابات متمنيا السلامة للجميع".