كورونا في غزة: 95 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، الخميس، عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في قطاع غزة منذ بدء تفشي الجائحة، في آذار/ مارس الماضي، إلى 2613 حالة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي لمُستجدات فيروس كورونا أن الحالات الجديدة تم الكشف عنها بعد فحص 2035 عينة.

وشهدت الساعات الـ24 الماضية، تعافي 112 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، لتبلغ بذلك حصيلة المتعافية 850 حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة في قطاع غزة 1746 حالة. علما بأن حصيلة الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي وصلت إلى 17 حالة.