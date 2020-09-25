الصحة الإسرائيلية: 7527 إصابة جديدة بكورونا أمس

أفادت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم، الجمعة، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا سجل رقما قياسيا، أمس، بعد تشخيص 7527 بأنهم إيجابيون للفيروس، إثر إجراء 60,534 فحصا لكورونا، وذلك قبل ساعات من دخول الإغلاق المشدد والواسع حيز التنفيذ، عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.

وأمس هو اليوم الثالث على التوالي الذي يزيد فيه عدد الإصابات بكورونا عن 7000 إصابة. وبلغ عدد الإصابات 7131 أول من أمس، و7003 إصابة قبل ثلاثة أيام. وقبل ذلك بلغ العدد القياسي للإصابات بالفيروس أكثر من 5500 بقليل في اليوم الواحد.

وبلغ عدد الذين أصيبوا بالفيروس منذ بداية الجائحة 214,458 شخصا، توفي منهم 1378 مريضا. ويرقد في المستشفيات حاليا 669 مريضا بحالة خطيرة، بينهم 167 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. ويبلغ عدد المرضى النشطين حاليا 60,786، فيما مجمل الذي تماثلوا للشفاء 152,294.