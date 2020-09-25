سالم: مصابان في جريمة إطلاق نار

أصيب شخصان في جريمة إطلاق نار في قرية سالم قرب أم الفحم، مساء اليوم، الجمعة.

والمصابان هما شاب (27 عامًا) ورجل (56 عامًا)، ووصفت جراحهما بالمتوسّطة.

ونقل الشابان بسيارة خاصّة إلى مفرق مجدّو، حيث انتظرت قوات الإسعاف لنقل المصابين إلى مشفى "هعيمق" في العفولة.

63 ضحية منذ مطلع العام

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، وفي المقابل تنشط في إصدار أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

وتُضاف جرائم إطلاق النار إلى سلسلة لا متناهية من أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي، التي باتت تقض مضاجع المواطنين بسبب انعدام الأمن والأمان.

وقتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 63 ضحية بينها 11 امرأة في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي، كان آخرها جريمة قتل في قرية يركا راح ضحيتها منهل أمون (62 عاما) إثر تعرضه لإطلاق نار.