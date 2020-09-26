أبو سنان: وفاة مسنة متأثرة بكورونا

توفيت مساء السبت، مسنّة تبلغ من العمر 84 عاما، من سكان قرية أبو سنان شمالي البلاد، وعانت المسنّة من خلفيات مرضيّة، وفق ما أعلنت مستشفى الجليل الغربي (نهريا).

وجاء في بيان المستشفى أن أقسام كورونا المختلفة في المركز يتواجد بها 100 مريض مصاب بكورونا، 43 حالة منهم صُنفت خطيرة، و18 حالة متوسطة.

ويُشار إلى أن وزارة الصحة أتاحت لأهالي؛ سخنين، ودير الأسد والمنطقة المجاورة لهما، وأهالي المثلث الشمالي والجنوبي من أم الفحم حتى مدينة الطيبة والضواحي، إلى استغلال يوم غد الأحد وبعد غد الإثنين لإجراء فحوصات كورونا.

وستُجرى الفحوصات في المحطات المعلن عنها في كل بلدة، وهي سخنين، ودير الأسد، وأم الفحم، والطيبة، وباقة الغربية، وكسيفة ومخيم شعفاط في القدس المحتلة، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر.