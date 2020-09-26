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الخليل: مصرع 6 أشخاص إثر سقوطهم في حفرة للصرف الصحي

تاريخ النشر: 26/09/2020 - 12:52

الخليل: مصرع 6 أشخاص إثر سقوطهم في حفرة للصرف الصحي
(تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة مصارعهم، اليوم، السبت، إثر سقوطهم في حفرة للصّرف الصّحي في قرية دير العسل الفوقا، جنوب غرب دورا في الخليل.

وجميع الضحايا من عائلة الشّوامرة، منهم ثلاثة أشقّاء هم محمّد وأمجد وحمّاد بدوي الشوامرة؛ وفوزي رسمي الشوامرة ونجله الطّفل رسمي، بالإضافة إلى ابن عمّهم محمد وائل الشوامرة.

وقال مسؤول العلاقات العامّة والإعلام في الدّفاع المدني بالخليل، إسلام أبو شيخة "وصلتنا إشارة استغاثة عن سقوط عدد من المواطنين داخل حفرة امتصاص، وعلى الفور تحركت فرق من الدفاع المدني إلى المكان، وعملت على انتشال الأشخاص من داخل الحفرة".

وتدافع عدد من الأهالي إلى مكان الحادث، بينما وجّه الدفاع المدني نداءً إلى أصحاب صهاريج النّضح في منطقة دورا للمساعدة في الانتشال.

ونقلت الجثث إلى مشفى الخليل الحكومي ومشفى الميزان، بحسب مصادر في الهلال الأحمر.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#دير العسل الفوقا
#الخليل
#دورا
#الشوامرة

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