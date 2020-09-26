"تفاهمات إسرائيلية لبنانية للشروع بمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية"

نقلت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") عن مسؤول إسرائيل، مساء السبت، قوله إن "إسرائيل ولبنان توصلتا إلى تفاهمات تمكنهما من الشروع بمفاوضات لترسيم الحدود البحرية".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، الجمعة، بأنه تم التوصّل إلى اتفاق لبدء محادثات لترسيم الحدود البحريّة بين إسرائيل ولبنان، بما في ذلك المناطق المتنازع عليها والتي من المحتمل أن تضمّ حقول طاقة.

ونقلت القناة 12 عن "مصادر مطلّعة" أنّ المفاوضات ستبدأ مباشرة بعد انتهاء عيد "العُرش" العبري، في العاشر من تشرين أوّل/أكتوبر المقبل.

ورجّحت المصادر أن تعقد المفاوضات في مقرّ قوّة الأمم المتحدة المؤقّتة في لبنان (اليونيفيل) في رأس الناقورة، بحضور مسجّل أممي وبرعاية أميركيّة.

وتأتي الموافقة على بدء المفاوضات بعد مفاوضات غير مباشرة برعاية أميركيّة استمرّت لسنوات، آخرها بعد زيارة مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّ لشؤون الشّرق الأوسط، ديفيد شينكر، لإسرائيل ولبنان، منتصف آب/أغسطس الماضي.

والأسبوع الماضي، ذكر تقرير صحافيّ إسرائيلي أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تسعى لإجراء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بشأن احتياطيات الغاز في البحر المتوسط، ستكون الأولى منذ 30 عامًا في حال حدثت.