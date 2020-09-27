اتهام: أقدم على قتل زوجته بواسطة حجر خلال نومها

قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في مدينة الناصرة، لائحة اتهام ضد أحمد هيب (62 عاما) من سكان قرية عرب الهيب، على خلفية ارتكابه جريمة قتل زوجته نورة هيب كعبية.

ويستدل من لائحة الاتهام، أن "المتهم والضحية تزوجا منذ نحو 4 سنوات ولم يكن لديهما أطفال، إذ نشبت خلافات بينهما وأولاد المتهم من زوجة سابقة، على إثرها قدمت الضحية والمتهم عددا من الشكاوى للشرطة ضد الأبناء، ما أدى إلى إبعاد المتهم عن مكان إقامته".

وتابعت "في تموز/يوليو الماضي انتقل المتهم للعيش في منزل شقيقته بطوبا الزنغرية، واعتادت الضحية على البقاء معه بين الحين والآخر، وفي أحد الأيام اندلع نقاش حاد بينهما، اتهم خلاله الزوج الضحية بأنها مصدر خلافاته مع أولاده، وطالبها بالتراجع عن شكواها ضد ابنه وسط تهديدها بضربها بالفأس".

وأضافت "بعد سلوك المتهم قامت الضحية بتركه وانتقلت للعيش مع شقيقتها في قرية الكعبية، وبعد مغادرتها قام المتهم بنقل رسائل إلى أفراد عائلتها واعتذر لها وحاول استرضائها من أجل إعادتها للعيش معه، وعشية عيد الأضحى وافقت الضحية على العودة والعيش مع المتهم في المنزل بطوبا".

ووفقا للائحة الاتهام، فإنه "في يوم 20 آب/أغسطس تواجد المتهم والضحية في المنزل بطوبا، وحينما خلدت الضحية للنوم في ساعات المساء، أقدم المتهم على إلقاء حجر رحى بوزن 16 كغم على رأس الضحية ما أسفر عن وفاتها متأثرا بجراحها الخطيرة".