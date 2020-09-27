كورونا: وفاة مسنّة من كفر قرع و9,241 إصابة نشطة في البلدات العربية

توفيت بعد ظهر اليوم الأحد، مسنّة تبلغ من العمر 80 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وفق ما أعلن مستشفى هلل يافه في مدينة الخضيرة.

وبلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي (لا يشمل المدن المختلطة)، حتى صباح اليوم الأحد 34,089 حالة على الأقل، مع تسجيل 1,330 إصابة جديدة منذ يوم الجمعة؛ وفقا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ.

وأوضحت الهيئة أنه بالإصابات الجديدة، يرتفع عدد الإصابات خلال الأيام السبعة الماضية بـ3,996 إصابة على الأقل (لا يشمل البلدات مع عدد إصابات جديدة اقل من 15 إصابة).

وارتفع عدد الإصابات النشطة في البلدات العربية إلى 9,241 على الأقل (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15 وكذلك المدن المختلطة). فيما بلغت حصيلة الوفيات في المجتمع العربي ما لا يقل عن 140 حالة (لا يشمل المدن المختلطة).

وقال تقرير صادر عن مركز المعلومات والخبرات التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) اليوم، الأحد، جول انتشار فيروس كورونا، إن "عدد المرضى الجدد يوميا في إسرائيل هو الأعلى في العالم قياسا بعدد السكان".

ووفقا لتحليل مركز المعلومات والخبرات، فإن خفض عدد الإصابات اليومي بالفيروس إلى 400 في اليوم الواحد سيستغرق أكثر من ثلاثة أشهر. كذلك أظهر التحليل أن نسبة الفحوصات الإيجابية لكورونا ترتفع، كما أن عدد المرضى بكورونا في حالة خطيرة ترتفع بوتيرة مقلقة، وخلال الشهر الأخير ارتفعت ب،70%، وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تضاعف عدد عشر مرات.