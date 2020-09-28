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الصحة الإسرائيلية: 16 حالة وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لـ1499

تاريخ النشر: 28/09/2020 - 19:56

الصحة الإسرائيلية: 16 حالة وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لـ1499
من الإغلاق (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توفي 16 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 826 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 66,639، بعد تعافي 164,980 (582 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 233,118.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 19:25 من مساء اليوم، بلغ 5,900؛ علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تشخيص 3,426 إصابة، بعد إجراء 25,204 فحوصات.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,499 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. وأظهرت المعطيات أن الساعات الـ24 الأخيرة شهدت تسجيل 49 حالة وفاة.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 763، فيما ارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي وبلغ 208 حالات.

ويرقد في المشافي 1,532، بينهم 287 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 61,142 مصابا العلاج المنزلي، و3,965 في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

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#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية
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