طمرة: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب في العشرينيات من عمره، بجراح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مفرق مدينة طمرة، اليوم الاثنين.

وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي" الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، وتتواصل أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.