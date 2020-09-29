كورونا: وفاة مسن من مجد الكروم و447 حالة بأم الفحم

توفي مسن (84 عاما) من قرية مجد الكروم في منطقة الشاغور، متأثرا بفيروس كورونا المستجد في مستشفى الجليل الغربي بنهريا، الليلة الماضية.

وورد على لسان الناطق بلسان المستشفى، أن "عدد المرضى في أقسام كورونا وصل إلى 113 مريضا، بينهم 51 بحالة خطيرة (18 بحالة حرجة)، 39 بحالة متوسطة والآخرون بحالة طفيفة".

237 إصابة بمجد الكروم و136 في البعنة

ووفقا للمعطيات الأخيرة، فقد بلغ عدد الحالات النشطة في مجد الكروم 237 حالة، إذ جرى تسجيل 5 إصابات جديدة خلال اليوم الأخير.

وفي المنطقة ذاتها، سجلت قرية البعنة انخفاضا بإصابات كورونا إذ بلغ عدد الحالات النشطة 136 حالة، بعدما شهدت ارتفاعا على مدار الأيام الأخيرة.

10 إصابات جديدة في أم الفحم

أعلنت بلدية أم الفحم، عن تشخيص 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المدينة، إذ ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 447؛ فيما وصل مجمل الإصابات منذ انتشار العدوى إلى 2262.

وأفاد الناطق بلسان البلدية، عبد المنعم فؤاد، بأن "محطة فحص كورونا ستقام في السوق البلدي من يوم الثلاثاء لغاية الخميس بدء من الساعة السابعة والنصف مساء ولغاية التاسعة والنصف مساء، مع توجيه من الطبيب".