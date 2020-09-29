  2. محليات
  3. أخبار محلية

كورونا: وفاة مسن من مجد الكروم و447 حالة بأم الفحم

تاريخ النشر: 29/09/2020 - 09:54

كورونا: وفاة مسن من مجد الكروم و447 حالة بأم الفحم
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

توفي مسن (84 عاما) من قرية مجد الكروم في منطقة الشاغور، متأثرا بفيروس كورونا المستجد في مستشفى الجليل الغربي بنهريا، الليلة الماضية.

وورد على لسان الناطق بلسان المستشفى، أن "عدد المرضى في أقسام كورونا وصل إلى 113 مريضا، بينهم 51 بحالة خطيرة (18 بحالة حرجة)، 39 بحالة متوسطة والآخرون بحالة طفيفة".

237 إصابة بمجد الكروم و136 في البعنة

ووفقا للمعطيات الأخيرة، فقد بلغ عدد الحالات النشطة في مجد الكروم 237 حالة، إذ جرى تسجيل 5 إصابات جديدة خلال اليوم الأخير.

وفي المنطقة ذاتها، سجلت قرية البعنة انخفاضا بإصابات كورونا إذ بلغ عدد الحالات النشطة 136 حالة، بعدما شهدت ارتفاعا على مدار الأيام الأخيرة.

10 إصابات جديدة في أم الفحم

أعلنت بلدية أم الفحم، عن تشخيص 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المدينة، إذ ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 447؛ فيما وصل مجمل الإصابات منذ انتشار العدوى إلى 2262.

وأفاد الناطق بلسان البلدية، عبد المنعم فؤاد، بأن "محطة فحص كورونا ستقام في السوق البلدي من يوم الثلاثاء لغاية الخميس بدء من الساعة السابعة والنصف مساء ولغاية التاسعة والنصف مساء، مع توجيه من الطبيب".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#مجد الكروم
#كورونا
#أم الفحم
#فيروس كورونا
#البعنة

حوارات

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: أجواء حارة حتى الجمعة
حالة الطقس: أجواء حارة حتى الجمعة

2020-09-29

تمليك قرى في فلسطين لأمراء على يد الظاهر بيبرس
تمليك قرى في فلسطين لأمراء على يد الظاهر بيبرس

2020-09-28

عدالة يُطالب بتشكيل لجنة مستقلة "مُلزِمة قانونيا" للتحقيق بمقتل شهداء هبّة أكتوبر 
عدالة يُطالب بتشكيل لجنة مستقلة "مُلزِمة قانونيا" للتحقيق بمقتل شهداء هبّة أكتوبر 

2020-09-28

الأكثر قراءة

أوجاع القدس... من «رامي ليفي» حتّى الإمارات والبحرين

أوجاع القدس... من «رامي ليفي» حتّى الإمارات والبحرين

2020-09-28
د. ختام حسين: لا فائدة من الإغلاق إن لم يُلتزم به

د. ختام حسين: لا فائدة من الإغلاق إن لم يُلتزم به

2020-09-28
ما أبرز مراحل تفشي كورونا حتى وصل المليون وفاة؟

ما أبرز مراحل تفشي كورونا حتى وصل المليون وفاة؟

2020-09-28
حالة الطقس: استمرار موجة الحر

حالة الطقس: استمرار موجة الحر

2020-09-28
برشلونة يستهل الليغا باكتساح فياريال

برشلونة يستهل الليغا باكتساح فياريال

2020-09-28