البحرين تعلن عن أول زيارة علنية لرئيس الموساد

أعلنت البحرين، اليوم، الخميس، عن زيارة قام بها رئيس الموساد، يوسي كوهين، أمس الأربعاء.

وهذه أوّل زيارة علنيّة لرئيس الموساد إلى البحرين، وتأتي بعد أسبوعين على توقيع اتفاقيّة تطبيع في البيت الأبيض مع إسرائيل، على هامش التوقيع على اتفاقيّة تطبيع إسرائيلية – إماراتيّة.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسميّة "بنا"، أجرى كوهين مباحثات مع رئيس جهاز المخابرات الوطني، عادل بن خليفة الفاضل، ورئيس جهاز الأمن الإستراتيجي، أحمد بن عبد العزيز آل خليفة.

وبحث الجانبان خلال الزيارة "الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ومنتصف الشهر الجاري، قالت وزارة الداخليّة البحرينيّة إن "إقامة علاقات مع إسرائيل هي حماية لمصالح البحرين العليا وحماية كيان الدولة، وإعلان تأييد السلام ليس تخليًا عن القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين، إننا نتعامل مع أخطار مستمرة طوال السنوات الماضية، تمكنا من درء معظمها".

وقالت وزارة الداخلية إن "البعض يعارض الطرح الأميركي ويتوقع مساعدتهم في صد المعتدي، إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية من أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصادهم".

وقال وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبد الله، إن "الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل يأتي في إطار حماية مصالح مملكة البحرين العليا والتي تعني حماية كيان الدولة، وهذا الأمر ليس تخليا عن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنما هو من أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصادهم، وإذا كانت فلسطين قضيتنا العربية، فان البحرين قضيتنا المصيرية".