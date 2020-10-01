  2. إسرائيليات
  3. أخبار

البحرين تعلن عن أول زيارة علنية لرئيس الموساد

تاريخ النشر: 01/10/2020 - 19:06

البحرين تعلن عن أول زيارة علنية لرئيس الموساد
كوهين (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أعلنت البحرين، اليوم، الخميس، عن زيارة قام بها رئيس الموساد، يوسي كوهين، أمس الأربعاء.

وهذه أوّل زيارة علنيّة لرئيس الموساد إلى البحرين، وتأتي بعد أسبوعين على توقيع اتفاقيّة تطبيع في البيت الأبيض مع إسرائيل، على هامش التوقيع على اتفاقيّة تطبيع إسرائيلية – إماراتيّة.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسميّة "بنا"، أجرى كوهين مباحثات مع رئيس جهاز المخابرات الوطني، عادل بن خليفة الفاضل، ورئيس جهاز الأمن الإستراتيجي، أحمد بن عبد العزيز آل خليفة.

وبحث الجانبان خلال الزيارة "الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ومنتصف الشهر الجاري، قالت وزارة الداخليّة البحرينيّة إن "إقامة علاقات مع إسرائيل هي حماية لمصالح البحرين العليا وحماية كيان الدولة، وإعلان تأييد السلام ليس تخليًا عن القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين، إننا نتعامل مع أخطار مستمرة طوال السنوات الماضية، تمكنا من درء معظمها".

وقالت وزارة الداخلية إن "البعض يعارض الطرح الأميركي ويتوقع مساعدتهم في صد المعتدي، إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية من أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصادهم".

وقال وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبد الله، إن "الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل يأتي في إطار حماية مصالح مملكة البحرين العليا والتي تعني حماية كيان الدولة، وهذا الأمر ليس تخليا عن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنما هو من أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصادهم، وإذا كانت فلسطين قضيتنا العربية، فان البحرين قضيتنا المصيرية".


#البحرين
#الموساد
#رئيس الموساد
#الاستخبارات البحرينية

حوارات

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غمزو: لا موعد محددا لرفع الإغلاق والأسبوع المقبل حاسم
غمزو: لا موعد محددا لرفع الإغلاق والأسبوع المقبل حاسم

2020-10-01

نائبة مندلبليت: لا تناقض مصالح بضلوع نتنياهو بتقييد المظاهرات
نائبة مندلبليت: لا تناقض مصالح بضلوع نتنياهو بتقييد المظاهرات

2020-10-01

بسبب كورونا: المنظمات الداعمة لإسرائيل تواجه أزمة تمويل وأنشطة
بسبب كورونا: المنظمات الداعمة لإسرائيل تواجه أزمة تمويل وأنشطة

2020-10-01

الأكثر قراءة

الرملة: فك رموز جريمة قتل المعلمة شريفة أبو معمر

الرملة: فك رموز جريمة قتل المعلمة شريفة أبو معمر

2020-09-30
مستشار أذربيجاني: نستخدم طائرات مسيرة و

مستشار أذربيجاني: نستخدم طائرات مسيرة و"انتحارية" إسرائيلية ضد أرمينيا

2020-09-30
خلال حربها مع أرمينيا: طائرات أذربيجانية تنقل أسلحة من إسرائيل

خلال حربها مع أرمينيا: طائرات أذربيجانية تنقل أسلحة من إسرائيل

2020-09-30
ترامب وبايدن يتبادلان التهم والإهانات بأول مناظرة رئاسية

ترامب وبايدن يتبادلان التهم والإهانات بأول مناظرة رئاسية

2020-09-30
شفاء مصابين بحالة خطيرة بكورونا بعد تلقي علاج تجريبي بالخلايا البشرية

شفاء مصابين بحالة خطيرة بكورونا بعد تلقي علاج تجريبي بالخلايا البشرية

2020-09-30