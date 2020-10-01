الصحة الإسرائيليّة: 39 وفاة بكورونا منذ صباح الخميس

توفي 39 شخصًا منذ صباح اليوم، الخميس، بفيروس كورونا، بحسب ما بيّنت معطيات وزارة الصحّة الإسرائيليّة، بينما سجّلت 5057 إصابة جديدة منذ منتصف ليل الأربعاء – الخميس.

وارتفع عدد المتوفين جراء الفيروس إلى 1600، بينما ارتفع عدد المصابين النشطين إلى 71956، منهم 817 في حالة الخطر، في حين انخفض عدد الخاضعين لأجهزة تنفّس صناعي إلى 186.

ووصل عدد المتعافين منذ بدء الجائحة إلى 178976.

يأتي ذلك بينما قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، "إن رأينا أن الإغلاق لا يعمل كما يجب، سنشدّده" وأضاف أن القرار بتشديد الإغلاق "تحدّده المعطيات فقط. يوم الإثنين سنقرّر طريقة استمرار الإغلاق: تشديده أو تحريره".

بينما اعترف نائب وزير الصحة الإسرائيلي، يوآف كيش، أن الحكومة فشلت في الحد من انتشار الفيروس في مرحلة مبكرة ما أدى إلى الإغلاق الثاني والمشدد، فيما رفض مُنسق مواجهة كورونا، بروفيسور روني غمزو، تحديد موعد رفع الإغلاق مشددا على أن ذلك يعتمد على انخفاض معدلات الإصابة.

وقال كيش خلال جلسة للجنة الدستور والقانون والقضاء المنعقدة في الكنيست للمصادقة على القرارات الصادرة عن الحكومة ليل الأربعاء – الخميس، لتمديد الإغلاق وإقرار أنظمة بتشديد التقييدات، إن "جماعات الضغط في الكنيست منعتنا من إغلاق مصالح تجارية مثل صالات الألعاب الرياضية والمطاعم".

وعن منع التظاهرات بما في ذلك قوافل المركبات الاحتجاجية، قال "أنا لا أقول إن الأمر إشكالي من الناحية الوبائية"، وأضاف "إن خروج المركبات من البلدات منفذ يعطلنا عن منع انتشار الفيروس. إذا سمحنا للناس بالخروج - فسنسمح لجميع أنواع الأشخاص بمن فيهم المخادعون، ما سيؤدي إلى حتمية تجمهر المواطنين".

من جانبه، أشار غمزو إلى أن 40% من الإصابات النشطة المسجلة خلال الأيام الأخيرة هي لأشخاص من الوسط الحريدي، ولفت إلى أن نسبة المرضى فوق سن الستين في الوسط الحريدي آخذة في الارتفاع".

وعن موعد رفع التقييدات المشددة والخروج من الإغلاق، قال غمزو إنه "بدون بداية انخفاض معدلات الإصابة بالمرض، لا يمكن تحديد المدة التي سيستغرقها الإغلاق ولم يتم تحديد موعد الخروج من الحجر الصحي حتى الآن. الأسبوع المقبل حاسم".

وعن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول الخروج التدريجي من الإغلاق والذي "قد يستمر من نصف عام إلى عام"؛ قال غمزو إن "أي تصريح من هذا القبيل هو غير مؤكد، يجب الاطلاع على البيانات ووفقا للمعطيات ستتخذ القرارات".