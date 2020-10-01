الصحة الإسرائيلية: 19 حالة وفاة و8919 إصابة جديدة بكورونا

شخصت 8919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الأربعاء، وهو أعلى معدل يومي يسجل منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، هذا في الوقت الذي واصل عدد الحالات الخطيرة بالارتفاع، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس، شخصت 770 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمال الإصابات النشطة في البلاد إلى 68811 إصابة نشطة، بينما مجمل الإصابات منذ انتشار الفيروس في البلاد في آذار بلغ 248133 إصابة.

وتتحضر المستشفيات عبر المزيد من افتتاح أقسام كورونا، فيما سيفتتح، اليوم الخميس، أول قسم كورونا في البلاد لعلاج الأطفال، في مستشفى "شيبا".

ويرقد نحو 1600 مصابا في مستشفيات البلاد، منهم 810 وصفت حالتهم بالخطيرة، بينما 206 من المصابين وصفت حالتهم بالحرجة وتم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,571 حالة، وأظهرت المعطيات أن الساعات الـ12 الأخيرة شهدت تسجيل 19 حالة وفاة، بينما، أمس الأربعاء سجلت 24 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة بالتنسيق مع عيادات صناديق المرضى بتشغيل محطات الفحص المتنقلة لإجراء فحوصات لاكتشاف كورونا، حيث تم إجراء 65694 من الفحوصات، أمس الأربعاء، أظهرت النتائج بأن 13.6% منها موجبة.

ومنذ تفشي الوباء في البلاد حتى الآن أصيب حوالي 2.7% من مواطني الدولة بكورونا، أي واحد من كل 37 مواطن أصيب بالفيروس، وبهذه المعطيات تحتل إسرائيل المرتبة الخامسة في العالم في عدد الأشخاص الذين يتم تشخيصهم يوميا مقارنة بعدد السكان.

وفي ظل الارتفاع المتواصل بإصابات كورونا، صادقت الحكومة على تمديد الإغلاق الشامل والعمل بإجراءات الطوارئ لأسبوعين حتى 14 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وكذلك فرض تقييدات على التظاهرات والاحتجاجات وحظر التجمهر على أن يقتصر التجمهر على 20 شخصا في الفضاء العام.

كما صادقت الحكومة على تشديد العقوبات ومضاعفة الغرامات بحق كل من لا يلتزم بتعليمات وزارة الصحة وإجراءات الوقاية خلال أيام "عيد العرش" في الأسبوع المقبل، وسيتم فرض غرامة بقيمة 500 شيكل على كل من يتواجد ويتم استضافته في خيمة ليست لعائلته المصغرة.