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مصرع 13 شخصًا إثر حريق في موقع سياحيّ في الصين

تاريخ النشر: 02/10/2020 - 10:46

مصرع 13 شخصًا إثر حريق في موقع سياحيّ في الصين
حريق سابق بالصين - توضيحية من الأرشيف (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي 13 شخصًا مصارعهم، وأُصيب آخرون، إثر حريق شب في موقع سياحي في الصين في اليوم الأول من عطلة وطنية تستمر ثمانية أيام، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء.

وقالت وزارة إدارة الطوارئ في الصين، اليوم الجمعة، إن الحريق اجتاح قاعة عرض لفانوس جليدي ومنحوتات ثلجية يوم الخميس في حديقة تايتايشان الترفيهية في ضواحي مدينة تاييوان بمقاطعة شانشي.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن 15 شخصا آخرين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات حيث حالتهم مستقرة.

ومن المتوقع أن يسافر ملايين الأشخاص إلى الصين خلال العطلة في دفعة متوقعة بشدة للاقتصاد المتضرر بشدة من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وتايتايشان هي حديقة مترامية الأطراف تحوي العديد من المتاحف وألعاب الملاهي وغيرها من عوامل الجذب.

وقالت وزارة إدارة الطوارئ إن لجنة سلامة العمل التابعة لمجلس الدولة، وهي منظمة على المستوى الوطني، ستشرف على التحقيق في الحريق.


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