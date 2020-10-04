إصابة رئيس بلدية شفاعمرو بفيروس كورونا

أصيب رئيس بلدية شفاعمرو، عرسان ياسين، بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما جاء في بيان صدر عن البلدية، مساء الأحد، وذلك في أعقاب مخالطته لأحد أعضاء البلدية الذي تبين لاحقا أنه صاب بالفيروس.

وجاءت نتيجة الفحص الذي أجراه ياسين لتشخيص إصابته بالفيروس، مساء الأحد، موجبة، علما بأنه كان قد خالط يوم أمس، السبت، عضو البلدية مهنا أبو شاح، الذي تبين أنه مصاب بالفيروس، خلال جلسة للبلدية.

وعُلم أن أعضاءً في بلدية شفاعمرو ممن خالطهم كل من ياسين وشاح، يخضعون للحجر المنزلي. في حين أشار بيان صدر عن البلدية أن ياسين "يتمتع بصحة جيدة ومعنويات عالية ويتواجد بمنزله ملتزمًا بالحجر الصحي".

وفي وقت سابق اليوم "نقل رئيس بلدية شفاعمرو إلى المستشفى بعد شعوره ببعض التعب وارتفاع خفيف في درجة الحرارة"، بحسب تقارير محلية تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى صلة، في وقت سابق الأحد، أعلن رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، عن إصابته بفيروس كورونا، بعد أن شعر صباح اليوم بوعكة صحية وارتفاع بدرجة حرارته.

هذا، وبلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي (لا يشمل المدن المختلطة)، حتى صباح اليوم الأحد، 36,781 حالة على الأقل وبهذا وصلت نسبة المصابين العرب من مجمل عدد الإصابات في البلاد إلى 14%.

وطرأ هذا الارتفاع بعدد الإصابات خلال فترة نهاية الأسبوع، منذ صباح يوم الخميس، بنحو 1,171 إصابة جديدة (لا يشمل البلدات مع عدد إصابات جديدة اقل من 15 إصابة)؛ وفقًا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ، الأحد.

وانخفض عدد الإصابات النشطة في البلدات العربية إلى 6,892 على الأقل (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15 وكذلك المدن المختلطة). فيما بلغت حصيلة الوفيات في المجتمع العربي ما لا يقل عن 220 (لا يشمل المدن المختلطة)؛ منهم 99 حالة وفاة في منطقة الجليل و93 حالة في منطقة المثلث و19 وفاة في منطقة النقب في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة في الجولان المحتل.

وأشار تقرير الهيئة إلى أنه "على صعيد التوزيع الجغرافي فقد بلغ مجمل عدد الإصابات في البلدات العربية في منطقة الجليل نحو 21,798 ليشكل 60% من مجمل عدد الإصابات الكلي في المجتمع العربي".

وأضاف التقرير اليومي أنه "في حين أن عدد الحالات النشطة في منطقة الجليل قد بلغ 4,859 لتشكل نسبة الحالات النشطة في الجليل ما نسبته 70% من مجمل الحالات النشطة في المجتمع العربي".