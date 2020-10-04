كورونا في القدس المحتلة: وفاتان و62 إصابة خلال يومين

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الأحد، عن تسجيل وفاتين وإصابة 62 آخرين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين.

وقال الجبريني إن المدينة "شهدت اليوم (الأحد) وأمس (السبت) تسجيل حالتي وفاة لمواطنين من عناتا وسلوان".

وأوضح أن "عدد حالات الوفاة ارتفع بذلك منذ بداية الجائحة إلى 71 حالة".

وأفاد بتسجيل 110 حالات شفاء خلال اليومين الأخيرين، "لينخفض مجمل الإصابات النشطة إلى 1161 إصابة".

وأشار الجبريني إلى أن "انخفاض عدد الإصابات قد يعود لحجم الفحوصات القليل نسبيا خلال اليومين الماضيين".

وذكر أن "محطة الشيخ جراح تعمل يوميا من الثانية بعد الظهر حتى العاشرة مساء ومحطة جبل المكبر تعمل من الثالثة بعد الظهر لغاية الحادية عشرة قبل منتصف الليل".

وشدد على المقدسيين، بضرورة "الإقبال على إجراء الفحوصات حرصا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، لا سيما في فصلَي الخريف والشتاء مع بداية الأمراض الموسمية وانتشارها"، داعيا للالتزام بتعليمات وزارة الصحة.