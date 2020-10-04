  2. فلسطينيات
  3. أخبار

كورونا في القدس المحتلة: وفاتان و62 إصابة خلال يومين

تاريخ النشر: 04/10/2020 - 22:55

كورونا في القدس المحتلة: وفاتان و62 إصابة خلال يومين
عاملون صحيون فلسطينيون ينقلون جثة امرأة من نابلس (أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الأحد، عن تسجيل وفاتين وإصابة 62 آخرين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين.

وقال الجبريني إن المدينة "شهدت اليوم (الأحد) وأمس (السبت) تسجيل حالتي وفاة لمواطنين من عناتا وسلوان".

وأوضح أن "عدد حالات الوفاة ارتفع بذلك منذ بداية الجائحة إلى 71 حالة".

وأفاد بتسجيل 110 حالات شفاء خلال اليومين الأخيرين، "لينخفض مجمل الإصابات النشطة إلى 1161 إصابة".

وأشار الجبريني إلى أن "انخفاض عدد الإصابات قد يعود لحجم الفحوصات القليل نسبيا خلال اليومين الماضيين".

وذكر أن "محطة الشيخ جراح تعمل يوميا من الثانية بعد الظهر حتى العاشرة مساء ومحطة جبل المكبر تعمل من الثالثة بعد الظهر لغاية الحادية عشرة قبل منتصف الليل".

وشدد على المقدسيين، بضرورة "الإقبال على إجراء الفحوصات حرصا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، لا سيما في فصلَي الخريف والشتاء مع بداية الأمراض الموسمية وانتشارها"، داعيا للالتزام بتعليمات وزارة الصحة.


#فيروس كورونا
#كورونا في القدس المحتلة
#وفاتان
#إصابات
#حالات تعاف

حوارات

حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا
حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا

2020-10-03

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وفد من فتح إلى دمشق الإثنين للحوار مع فصائل فلسطينية
وفد من فتح إلى دمشق الإثنين للحوار مع فصائل فلسطينية

2020-10-05

الخليل: إصابة فتى بالرصاص الحي إثر مواجهات مع الاحتلال
الخليل: إصابة فتى بالرصاص الحي إثر مواجهات مع الاحتلال

2020-10-04

تأثير كورونا اقتصاديًّا في الضفة وغزّة؛ 42% من الأُسَر فقدت أكثر من نصف دخلها
تأثير كورونا اقتصاديًّا في الضفة وغزّة؛ 42% من الأُسَر فقدت أكثر من نصف دخلها

2020-10-04

الأكثر قراءة

نقل ترامب إلى المشفى إثر إصابته بكورونا

نقل ترامب إلى المشفى إثر إصابته بكورونا

2020-10-03
تضارب الأنباء حول صحة ترامب

تضارب الأنباء حول صحة ترامب

2020-10-03
ترامب: أعتقد أنني بحالة جيدة؛ مستشاره: يعاني من صعوبة بالتنفس

ترامب: أعتقد أنني بحالة جيدة؛ مستشاره: يعاني من صعوبة بالتنفس

2020-10-03
تشكيك في قدرة إسرائيل على تجنب

تشكيك في قدرة إسرائيل على تجنب "قفزة بإصابات كورونا" بعد رفع الإغلاق

2020-10-03
انخفاض نسبة كورونا في البلدات العربية.. وغَمزو: ربما تجاوزنا الذروة

انخفاض نسبة كورونا في البلدات العربية.. وغَمزو: ربما تجاوزنا الذروة

2020-10-03