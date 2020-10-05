"لم يخرج من دائرة الخطر": ترامب يغادر المستشفى الليلة

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الإثنين، أنه سيغادر المستشفى حيث يتلقى العلاج في أعقاب إصابته بفيروس كورونا المستجد، في تمام الساعة الـ01:30 ليلة الإثنين - الثلاثاء؛ يأتي ذلك على الرغم من تأكيد طاقمه الطبي أنه "قد لا يكون خارج دائرة الخطر تماما".

ورغم الانتقادات الموجهة للرئيس الأميركي باستهتاره في التعامل مع الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 214 ألف أميركي، قال ترامب في تغريدة على "تويتر": "لا تخشوا كوفيد"، مشددا على أنه يشعر "فعلا بأنني بخير".

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

ودعا ترامب الأميركيين قائلا: "لا تدعوا كورونا يسيطر على حياتكم. لقد طورنا، تحت إدارة ترامب، بعض الأدوية والمعرفة العظيمة حقًا. أشعر أفضل مما كنت عليه قبل 20 عامًا!".

ولم يفوت ترامب فرصة مهاجمة وسائل الإعلام، وذلك في تغريدة منفصلة قال فيها: "ورد أن وسائل الإعلام مستاءة لأنني ركبت سيارة آمنة لأقول شكرًا للعديد من المعجبين والداعمين الذين وقفوا خارج المستشفى لساعات طويلة وحتى لأيام، لتقديم احترامهم لرئيسهم. لو لم أفعل ذلك، سيقول الإعلام أنني وقح!!!".

It is reported that the Media is upset because I got into a secure vehicle to say thank you to the many fans and supporters who were standing outside of the hospital for many hours, and even days, to pay their respect to their President. If I didn’t do it, Media would say RUDE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

وفي مؤتمر صحافي نظم بعيد تغريدات ترامب، أوضح الطاقم الطبي للرئيس الأميركي أن "الكشف السريري للرئيس يشير إلى إمكانية مغادرته المستشفى"، وأضاف أن ترامب لم يعاني من ارتفاع درجة حرارته "خلال الساعات الـ72 الماضية ومستويات الأوكسجين طبيعية".

وقال طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، إن "المؤشرات الحيوية للرئيس صباح اليوم كانت طبيعية ولم يعان من أي مشكلات في التنفس"، مشددا على أن ترامب "تلقى رعاية طبية وفقا للمعايير المتبعة في معالجة مرضى فيروس كورونا".

وأضاف أنه "بإمكان الرئيس مغادرة المستشفى إلى البيت الأبيض، وقد استوفى جميع المتطلبات الطبية الخاصة بإخراجه من المستشفى"، موضحا أنه "سيأخذ 5 جرعات من عقار ريمديسيفير، الثلاثاء، في البيت الأبيض".

ولفت كونلي إلى أن ترامب "لا يعاني من آثار جانبية للأدوية على جهازه العصبي. وأنه حصل على جلستين من الأوكسجين التكميلي". وقال إن ترامب "كان يسعل بشكل خفيف لكنه لم يعان من ألم في العضلات".

وقدّر الفريق الطبي أن ترامب قد يحتاج 10 أيام على الأقل للتماثل للشفاء، وأضاف "قلقون من احتمال تدهور صحة الرئيس ولهذا سنواصل متابعة وضعه الصحي"؛ في حين امتنع عن الإجابة على سؤال يتعلق بنتائج الصور المقطعية لرئة ترامب.

وأثار الرئيس غضب الفرق الطبية، الأحد، عندما خرج لإلقاء التحية على أنصاره أمام المستشفى التي يعالج فيها من فيروس كورونا المستجد. وكان ترامب يضع الكمامة عندما لوّح بيده من داخل سيارته المصفحة خلال الجولة المقتضبة أمام مركز وولتر ريد العسكري قرب واشنطن.

ونشر ترامب - الذي كثيرا ما تعرض للانتقاد لاستخفافه بإرشادات الصحة العامة ونشر معلومات مضللة حول الوباء - مقطعا مصورا على "تويتر" قبل الجولة التي أجراها، قال فيه إنه "تعلّم الكثير عن كورونا" في صراعه مع الفيروس في المستشفى.

Trump drives by the press and supporters outside Walter Reed hospital. pic.twitter.com/3phtKthqTH — Philip Crowther (@PhilipinDC) October 4, 2020

لكن الخبراء اشتكوا من أنه انتهك إرشادات حكومته التي تشترط على المرضى عزل أنفسهم أثناء تلقيهم العلاج وفيما لا يزالون ينقلون الفيروس، كما عرض للخطر عناصر حمايته الخاصة.

وفي هذا السياق، قال كبير الخبراء المكلفين بحالات الكوارث في جامعة جورج واشنطن "على كل شخص كان في السيارة خلال تلك ‘الجولة‘ الرئاسية غير الضرورية إطلاقا، أن يخضع الآن للحجر الصحي لـ14 يوما". وأضاف "قد يمرضون، قد يموتون. من أجل عرض سياسي. تلقوا أمرا من ترامب لتعريض حياتهم للخطر للقيام بعرض. هذا جنون".

في المقابل، زعم المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير أنه تم اتخاذ الاحتياطات "المناسبة" لحماية ترامب وفريق دعمه، بما يشمل مستلزمات الوقاية.

إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بكورونا

هذا، وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، الإثنين، إصابتها بفيروس كورونا. وقالت المتحدثة، عبر توتير، "بعد أن كانت نتيجة فحوصي سلبية بشكل ثابت منذ الخميس الماضي، شخصت إصابتي بكورونا، صباح الإثنين، دون أن تظهر علي أعراض".

وأضافت أن "الوحدة الطبية للبيت الأبيض لم تدرج أي صحافيين أو منتجين أو إعلاميين ضمن المخالطين القريبين منها". وأشارت ماكيناني (32 عاما) إلى أنها "ستخضع للعزل الصحي وستستمر في العمل عن بعد".

وأضافت: "لم يكن لدي بالتأكيد أي علم بإصابة هوب هيكس مساعدة ترامب المقربة بفيروس كورونا قبل عقد مؤتمر صحافي في البيت الأبيض الخميس". وتابعت قائلة: "عملت بجد لتوفير المعلومات المطلوبة للشعب الأميركي في ذلك الوقت".