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وفاة رئيس بلدية طمرة السابق عادل أبو الهيجاء

تاريخ النشر: 06/10/2020 - 09:40

وفاة رئيس بلدية طمرة السابق عادل أبو الهيجاء
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

توفي فجر اليوم الثلاثاء، رئيس بلديّة طمرة السابق، عادل أبو الهيجاء، عن عمر يناهز 81 عامًا.

تراجعت حالة أبو الهيجاء الصحيّة، خلال الأسبوع الماضي، ومكث في قسم العناية المشددة في مستشفى الكرمل - حيفا.

تهجّر وعائلته من قرية الحدثة عندما بلغ الـ9 سنوات إلى طمرة، وكان قد أشار أبو الهيجاء في مدوّنة يعرّف فيها عن هويته إلى أنه "غنيّ عن البيان أني متحرر من أي تعصب عائلي بغيض. فكل العرب الفلسطينيين هم عائلتي".

وأضاف في تعريفه: "وحين أستذكر المواقف الوطنية القديمة وأيضًا الحديثة لعائلتي لا أقصد الإشارة فقط إلى كوْني قد نشأتُ في عائلة وطنية، وإنما أيضًا أردتُ القوْل أن عموم العائلات الفلسطينية من الناس الفلاحين ومربي الماشية والرعاة والعمّال وكافة بسطاء هذا الشعب، كانت وطنية بالسليقة ولم تتذلل لا لاستعمار غربي ولا لصهيونية استيطانية غاصبة ومحتلة، ولا لرجعية عربية خائنة لمصلحة شعبها، لكن لم تتأتَّ لتلك العائلات قيادة فلسطينية وعربية عامة موحّدة وناجعة كان بإمكانها أن تجنّبهم النكبة ومآسيها".

وكان قد شغل أبو الهيجاء منصب رئيس بلدية طمرة من عام 2003 حتى عام 2013، وأصدر في السنوات الأخيرة كتابا يحمل عنوان "مذكرات شخصية ذاكرة جماعية".


#عادل أبو الهيجاء
#وفاة رئيس بلدية طمرة السابق

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