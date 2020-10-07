نوبل الكيمياء للفرنسية إيمانويل شاربانتييه والأميركية جنيفر داودنا

حصلت عالمتا الوراثة؛ الفرنسية إيمانويل شاربانتييه، والأميركية جنيفر داودنا، اليوم الأربعاء، على جائزة نوبل للكيمياء.

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وطورت العالمتان "مقصات جزيئية" قادرة على تعديل الجينات البشرية، وهو إنجاز يُعتبر ثوريا في مجال الكيمياء.

وأوضحت لجنة التحكيم خلال الإعلان عن اسمي الفائزتين في ستوكهولم، أن الجائزة أُعطيت لهما لنجاحهما في "تطوير وسيلة لتعديل الجينات" بواسطة "أداة لإعادة صوغ قانون الحياة".

وأعلنت اللجنة المانحة لجوائز نوبل، أمس الثلاثاء، ​​​فوز البريطاني روجر بنروز، والألماني راينهارت جينزل، والأميركية أندريا جيز، بجائزة نوبل للفيزياء للعام 2020، بناءً على أبحاثهم التي أجروها عن الثقب الأسود، وهي جائزة كرمت في الماضي اكتشافات حول أصغر الجسيمات، وأسرار عميقة عن الفضاء الخارجي.