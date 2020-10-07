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روسيا: "انفجار هائل" في مصنع أسلحة وإخلاء 10 قرى

تاريخ النشر: 07/10/2020 - 18:12

روسيا: "انفجار هائل" في مصنع أسلحة وإخلاء 10 قرى
من مكان الانفجار (تصوير شاشة)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

أخلت السلطات الروسية، اليوم، الأربعاء، سكّان أكثر من 10 قرى في منطقة ريازان جنوب شرق موسكو بعد انفجارات في مستودع ذخيرة، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الحكومية.

وقال متحدث باسم وزارة الطوارئ لوكالة "تاس" للأنباء "نقوم بإخلاء أكثر من 10 مستوطنات في دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات"، مشيرا إلى أنّ حريقا أدى لحريق في مستودع للذخيرة ما أسفر عن وقوع انفجارات.

ووقعت الانفجارات داخل منطقة عسكريّة.

وأوضح بيان صادر عن السلطات الروسية أن "رياح عاصفة نشرت النيران في موقع تخزين ذخيرة المدفعية، ليبدأ فريق الإطفاء في الثكنة العسكرية بإخماد النيران لكنه فشل في إطفائها"، وتابع البيان "تم أيضا رصد انفجارات متفرقة في المباني الفنية للقاعدة العسكرية".

ونقلت وكالة "تاس" عن تقارير من مكان الحادث أنه تم إجلاء العاملين المدنيين والعسكريين من المنطقة، ولم يتم تسجيل وقوع إصابات.


#روسيا
#انفجار
#موسكو

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