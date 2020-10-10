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لا صحة للأنباء المتداولة حول تراجع صحة عريقات: يتلقى العلاج بمنزله في أريحا

تاريخ النشر: 10/10/2020 - 20:05

لا صحة للأنباء المتداولة حول تراجع صحة عريقات: يتلقى العلاج بمنزله في أريحا
صائب عريقات (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

نفى مكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، في بيان صدر عنه مساء اليوم، السبت، الأنباء التي يتم تداولها حول تراجع صحة عريقات ونقله بطائرة مروحية لاستكمال العلاج في الأردن.

وجاء في البيان المقتضب أنه "لا صحة لكافة الأخبار التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن نقل الدكتور صائب عريقات إلى للعلاج في الأردن". وأوضح البيان أن عريقات "ما زال يتلقى العلاج في منزله في أريحا وحالته مستقرة".

وكان عريقات قد صرّح أمس، الجمعة، بأنه يعاني "أعراضا صعبة" لإصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أن "الأمور تحت السيطرة".

وأفاد عريقات، في تغريدة عبر تويتر: "أنا معزول في البيت، تحت إشراف الدكتورة سلام صائب عريقات، (أعاني) أعراض صعبة، لعدم توفر مناعة عندي، نتيجة لزراعة الرئة".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2017، أجرى عريقات (مواليد عام 1955)، عملية زراعة رئة، على يد فريق طبي بمستشفى "إنوفا فيرفاكس" الأميركي.

وتابع عريقات: "الأمور تحت السيطرة والحمد لله"، مقدما الشكر لمن دعا له بالشفاء.

والخميس، أعلنت منظمة التحرير إصابة عريقات بكورونا، وقررت إلغاء جميع التزاماته إلى حين شفائه التام.

وفي هذا السياق، أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني، توجيهاته بتوفير أي رعاية صحية يحتاجها عريقات، بحسب تغريدة نشرها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

ورد عريقات، في تغريدة، بالإشادة بملك الأردن، ووصفه بأنه "صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس عاصمة دولة فلسطين".

ويعد عريقات أحد أبرز القيادات بالسلطة الفلسطينية، وقاد المفاوضات السياسية مع إسرائيل لأكثر من عقدين، خلال رئاسته دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير.


#صائب عريقات
#أريحا
#فيروس كورونا

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