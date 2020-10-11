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إصابة شابّة بجراح خطيرة بحادث طرق قرب شفاعمرو

تاريخ النشر: 11/10/2020 - 22:15

إصابة شابّة بجراح خطيرة بحادث طرق قرب شفاعمرو
من موقع الحادث
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيبت شابة تبلغ من العمر عشرين عامًا، بجراح خطيرة، في حادث طرقٍ وقع قرب مدينة شفاعمرو، مساء يوم الأحد.

وجاء في التفاصيل أن الحادث وقع بالقرب من مفرق "سوميخ" القريب من المدينة.

من موقع الحادث

وانزلقت السيارة من مسارها في الشارع، إلى أرض منخفضة مُحاذية، ما فاقم إصابة الشابة.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للشابة، ونقلها إلى المستشفى، لاستكمال تلقّي العلاج.

وعُلم أن إخراجَ الشابة من السيارة، تطلّب تدخّل طاقم إنقاذ عمل على تخليصها.


#إصابة شابة
#حادث طرق
#شفاعمرو

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