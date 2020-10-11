عسفيا: مصرع فتى إثر حادث أثناء ركوبه دراجة كهربائية

لقي فتى يبلغ من العمر 14 عامًا من عسفيا، مصرعه، مساء اليوم الأحد، إثر حادثٍ تعرّض له أثناء ركوبه درّاجة هوائيّة.

وعُلم أن ضحية الحادث، هو الفتى كنار أكرم أبو سعدى.

وبحسب المعلومات المتوفّرة بشأن الحادث، فقد انزلقت الدراجة الكهربائية، لسبب غير معلوم، مُتسببة بمصرع الفتى.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للفتى المُصاب، والتي شملت عمليات إنعاش مطولة.

ضحية الحادث، الفتى كنار أكرم أبو سعدى

ولم يُفلح الطاقم الطبيّ، في الإبقاء على حياة الفتى، واضطر لإعلان وفاته.

ولقي طارق خالد أبو شقرة (22 عاما) من مدينة أم الفحم، مصرعه في حادث دباب بأحراش اللجون "مجيدو" بمنطقة حيفا، يوم الجمعة الماضي.