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قوات الاحتلال تقتحم "الأمعري": 53 إصابة و3 مُعتقلين

تاريخ النشر: 11/10/2020 - 17:30

قوات الاحتلال تقتحم "الأمعري": 53 إصابة و3 مُعتقلين
استهداف الشبان بالقنابل المُدمعة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصيب 53 شخصًا، بينهم إصابات بالرصاص الحيّ، واعتُقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الأمعري، جنوب رام الله، اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن شهود عيان، أن أكثر من 30 آلية عسكرية اقتحمت المخيم، بعد أن أغلقت الطريق المؤدية إليه، ومنعت حركة المواطنين في محيطه.

استهداف الشبان بالقنابل المُدمعة (وفا)

وأضاف شهود العيان أن مواجهات عنيفة اندلعت في المخيم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الأعيرة النارية تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 53 إصابة جراء المواجهات التي اندلعت في مخيم الأمعري، 10 منها بالرصاص الحي، و13 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و30 حالة اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام.

جنود الاحتلال (وفا)

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية، القول، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها المخيم، وهم؛ الشقيقان محمد أبو عرب، ورجب، إضافة إلى زوجة شقيقهم سناء أبو عرب.


#الرصاص الحيّ
#اقتحام
#الاحتلال الإسرائيلي
#مخيم الأمعري
#رام الله

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