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وزارة المالية تعلن تقديم ميزانية 2021 خلال نوفمبر المقبل

تاريخ النشر: 11/10/2020 - 16:40

وزارة المالية تعلن تقديم ميزانية 2021 خلال نوفمبر المقبل
عرب ٤٨

تعتزم وزارة المالية الإسرائيلية طرح ميزانية عام 2021 المقبل وقانون التسويات المرافق، خلال تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لمصادقة الحكومة، بحسب ما جاء في بيان صدر عنها، اليوم، الأحد، ما يعيد أزمة الميزانية إلى مركز المشهد السياسي الإسرائيلي.

ويطالب حزب "كاحول لافان" بإقرار الميزانية حتى موعد أقصاه 23 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك بعد مصادقة الكنيست على مشروع قانون رحّلت من خلاله أزمة الميزانية الإسرائيلية.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، في آب/ أغسطس الماضي، على مشروع قانون يقضي بتأجيل إقرار الميزانية العامة الإسرائيلية لمدة 120 يوما، بعد أن شارفت المهلة القانونية على الانتهاء، ما هدد بحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات جديدة.



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