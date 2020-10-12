الصحة الإسرائيلية: 16 وفاة بكورونا 1,915 إصابة جديدة

توفي 16 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 1,915 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 52,892، بعد تعافي 238,643 (1,393 منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 293,553.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:27 مساء الإثنين، بلغ 31,380 فحصا؛ علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تشخيص 1,618 إصابة، بعد إجراء 23,032 فحوصات.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2,016 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. وأظهرت المعطيات أن حصيلة الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت نحو 36 حالة.

وبحسب البيانات فإن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 827، علما بأن وزارة الصحة الإسرائيلية كانت قد حدد 800 حالة خطرة على أنها "سقف عدم قدرة استيعاب الجهاز".

فيما انخفض عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بمواقع 6 حالات منذ منتصف الليلة الماضية، وبلغ 227 حالة.

ويرقد في المستشفيات 1,512 مريضا، بينهم 287 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 46,726 مصابا العلاج المنزلي، و4,654 في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وعلى صلى، قال منسّق مكافحة كورونا في الحكومة الإسرائيليّة، روني غَمزو، في وقت سابق، اليوم، إنّه بإمكان الروضات العودة إلى العمل بدءًا من الأحد المقبل، بينما قال مدير عام وزارة الصحة، البروفيسور إيتمار غروتو، إن الصفوف الأولى حتى الرابعة ستعود الأحد ما بعد المقبل.

في المقابل، شددت مسؤولة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية، شارون إلروعي، على أن القرارات حول عودة استئناف عمل المؤسسات التعليمية - ابتداءً من تلك المعنية بجيل الطفولة المبكرة، غير نهائية حتى هذه اللحظة.

ورجحت إلروعي في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية أن يتم اتخاذ قرارات نهائية في هذا الشأن، يوم الخميس المقبل، مشددة على أن الشروع بتنفيذ إجراءات الخروج من الإغلاق ورفع القيود المشددة سيكون عند انخفاض عدد الإصابات اليومية إلى 2000 حالة وانخفاض مؤشر (R) إلى 0.8.

يأتي ذلك في ظل الضبابية التي تحيط القرار والتصريحات المتضاربة الصادرة عن المسؤولين في وزارة الصحة، بدءًا من غمزو وغروتو وإلروعي وصولا إلى المدير العام لوزارة الصحة، حيزي ليفي، الذي رجّح اليوم، الإثنين، "أقدر أنه سيكون بإمكاننا فتح مؤسسات تعليم الطفولة المبكرة بدءًا من الأحد المقبل".