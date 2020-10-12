عين ماهل: وفاة مصاب بفيروس كورونا

توفي مصاب (71 عاما) بفيروس كورونا المستجد من بلدة عين ماهل في منطقة الجليل، في قسم كورونا التابع لمستشفى بوريا في مدينة طبرية، بحسب ما أعلن المستشفى في بيان صدر عنه مساء اليوم، الإثنين.

وأفاد المستشفى بأن التوفى كان يعاني من أمراض مزمنة، وكان قد طرأ تدهور على حالته الصحية وتم وصله إلى جهاز التنفس الاصطناعي وهو بحالة حرجة منذ 20 يوما.

وعلى صلة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في أقسام كورونا في مستشفيات الناصرة 33 مصابا لغاية اليوم، الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان وزارة الصحة حول موضوع كورونا للإعلام العربي، اليوم، أنه "يرقد في مستشفى الناصرة (الإنجليزي) 21 شخصًا في قسم كورونا، 10 بحالة خطيرة و6 بحالة متوسطة و5 بحالة بسيطة. وتم إجراء 72 فحصًا في الـ24 ساعة الأخيرة".

وأضاف أنه يرقد في مستشفى العائلة المقدسة (النمساوي) 12 شخصًا في قسم كورونا، 9 بحالة خطيرة و2 بحالة متوسطة و1 بحالة بسيطة. وتم إجراء 10 فحوصات في الـ24 ساعة الأخيرة".