مصرع طفلين في حادث طرق قرب القدس

لقي طفلان (5 و7 سنوات) مصرعهما في حادث طرق بين سيارة خصوصية وشاحنة على شارع رقم 1 بالقرب من القدس، بعد ظهر اليوم الجمعة.

ووفق التفاصيل الأولية الواردة، فإن الحادث نجم عن اصطدام سيارة خصوصية بشاحنة مركونة بجانب الشارع، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان بيد أنه جرى إقرار وفاتهما في المكان متأثرين بجراحيهما الخطيرة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، الإسعافات الأولية لمصابين (14 و25 عاما) وهما يعانيان من جروح خطيرة؛ ثم جرى إحالتهما على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير في المكان.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 280 شخصا بينهم 93 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية أمس الخميس.