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الصحة الفلسطينية: 21 وفاة و1743 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تاريخ النشر: 11/12/2020 - 13:35

الصحة الفلسطينية: 21 وفاة و1743 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
عناصر الأجهزة الأمنية ينتشرون في محافظة الخليل (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إنها سجّلت 21 حالة وفاة، و1743 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس، أنه "تم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية كالتالي: بيت لحم (5)، سلفيت (1)، ضواحي القدس (2)، نابلس (3)، رام الله والبيرة (2)، جنين (2)، و(6) حالات في قطاع غزة".

في مشفى بدير البلح بغزة (أ ب أ)

ولفتت إلى وجود 81 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة "سُجّلت على النحو التالي: الخليل (182)، جنين (203)، نابلس (208)، طولكرم (115)، رام الله والبيرة (152)، سلفيت (38)، قلقيلية (35)، طوباس (38)، بيت لحم (104)، ضواحي القدس (32)، أريحا والأغوار (19)، قطاع غزة (617)".

وأضافت أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب (الترتيب) التالي: الخليل (226)، جنين (226)، نابلس (203)، طولكرم (117)، قلقيلية (57)، بيت لحم (347)، سلفيت (27)، طوباس (53)، رام الله والبيرة (434)، أريحا والأغوار (31)، قطاع غزة (730)".

عناصر الأجهزة الأمنية ينتشرون في محافظة بيت لحم (وفا)

وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا، بلغت 77.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#الضفة الغربية المحتلة
#إصابات كورونا
#القدس
#غزة

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