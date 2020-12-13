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قتيل إثر شجار في الزرازير

تاريخ النشر: 13/12/2020 - 06:10

قتيل إثر شجار في الزرازير
مسرح الجريمة بالزرازير، الليلة الماضية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قُتل زياد غريفات (48 عاما) إثر شجار في قرية الزرازير في منطقة الجليل، شمالي البلاد، الليلة الماضية.

واعتقلت الشرطة شابا، في العشرينيات من عمره، للاشتباه به بالاعتداء على غريفات، الذي تم نقله إلى مستشفى "هعيمك" بمدينة العفولة، وأعلن وفاته.

المرحوم زياد غريفات

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ومن المزمع اعتقال مشتبهين بالضلوع في الشجار.

وحسب الشرطة "قام محققو الشرطة الذين هرعوا إلى مكان الحادث بجمع النتائج، وجمعوا الأدلة وفتحوا تحقيقًا، وتبين أنه اندلع شجار بين شبان على خلفية جنائية. تم القبض على أحد المشتبه بهم. وأسند التحقيق إلى وحدة جرائم القتل في الوحدة المركزية".

جرائم القتل في المجتمع العربي: 93 ضحية منذ مطلع العام

تشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.

وبمقتل زياد غريفات يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل العرب إلى 93، بينها 17 امرأة، علما بأن الشرطة قدمت لوائح اتهام ضد جناة في عدد قليل من هذه الجرائم.

يذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الزرازير
#العنف والجريمة
#زياد غريفات
#جرائم القتل

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