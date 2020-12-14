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أميركا: قرار إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب دخل حيّز التنفيذ

تاريخ النشر: 14/12/2020 - 09:51

أميركا: قرار إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب دخل حيّز التنفيذ
حمدوك وبومبيو (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أزالت الولايات المتحدة، الإثنين، رسميا السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب التي أدرجت فيها في العام 1993 على ما أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم عبر صفحتها في "فيسبوك".

وأوضح المصدر نفسه "مع انقضاء مهلة إبلاغ الكونغرس البالغة 45 يوما وقع وزير الخارجية بلاغا يلغي اعتبار السودان بلدا يرعى الإرهاب. ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في 14 كانون الأول/ديسمبر".

وتدرج الولايات المتحدة، منذ عام 1993، السودان على "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، لاستضافته آنذاك، زعيم تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن.

وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شكر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على توقيعه الأمر التنفيذي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وإقامة علاقات خارجية متوازنة للخرطوم، هو أحد أبرز الملفات على طاولة حمدوك، رئيس أول حكومة بعد عزل قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#السودان
#أميركا
#إزالة الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب

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