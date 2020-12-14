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بعد انضمامه لساعر: غانتس يقيل هندل من منصبه وزيرا للاتصالات

تاريخ النشر: 14/12/2020 - 17:36

بعد انضمامه لساعر: غانتس يقيل هندل من منصبه وزيرا للاتصالات
هندل (من اليمين) وهاوزر (المكتب الصحافي للكنيست)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أقال رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، اليوم الإثنين، عضو الكنيست عن كتلة "ديرخ إيرتس"، يوعاز هندل، من منصبه وزيرا للاتصالات؛ وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن غانتس يعتزم تعين نفسه في المنصب.

يأتي ذلك بعيد إعلان هندل عن انضمامه وكتلته إلى قائمة يقودها المنشق عن الليكود، غدعون ساعر، لخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. وقدّرت استطلاعات الرأي حصول قائمة يتزعمها ساعر على 15 – 20 مقعدًا مرشحة للارتفاع.

يذكر أن هندل دخل إلى الحكومة بعد خوضه انتخابات الكنيست ضمن قائمة "كاحول لافان"، ممثلا عن حزب "تيلم" الذي يرأسه موشيه (بوغي) يعالون، قبل الانشقاق عنه والانضمام لحكومة الوحدة الإسرائيلية.

وأعلن غانتس أنه يعتزم البدء بالإجراءات القانونية اللازمة بموجب الاتفاق الائتلافي مع الليكود، لإقالة شريك هندل في كتلة "ديرخ إيرتس"، عضو الكنيست تسفيكا هاوز، من منصبه رئيسا للجنة الخارجية والأمن البرلمانية.

وأخطر غانتس هندل بقراره إقالته من منصبه في رسالة رسمية صدرت عن مكتب غانتس. وفي تغريدة على تويتر، برر غانتس قراره بأن "اختار هاوزر وهندل حددا منزلهما السياسي الجديد، وبهذا تنتهي طريقهم كمسؤولين نيابة عن ‘كاحول لافان‘.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#يوعاز هندل
#وزير الاتصالات
#بني غانتس
#الحكومة الإسرائيلية
#"ديرخ إيرتس"

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