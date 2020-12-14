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عقوبات أميركية على الصناعة الدفاعية في تركيا لشرائها منظومة S400 الروسية

تاريخ النشر: 14/12/2020 - 20:10

عقوبات أميركية على الصناعة الدفاعية في تركيا لشرائها منظومة S400 الروسية
منظومة S400 لدى وصولها تركيا (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الإدارة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة (إس إس بي)، لحيازة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس- 400"، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء اليوم، الإثنين.

وقال بومبيو في بيان إن "الإجراءات التي اتخذت اليوم تؤكد بوضوح أن الولايات المتحدة (...) لن ترضى بمبادلات مهمة مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيين".

وفيما رفضت الخارجية التركية "العقوبات الأحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة"، شددت على أنها "ستضر بالعلاقات الثنائية وسنرد بما يلزم".

واعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العقوبات الأميركية على تركيا بسبب اقتناء منظومة "إس 400"، غير شرعية، وقال إنها "تمثل مظهرا من مظاهر الموقف الأميركي المتعالي على القانون الدولي".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إس- 400
#منظومة الدفاع الجوي
#الإدارة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة
#الصناعة الدفاعية في تركيا
#عقوبات أميركية

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