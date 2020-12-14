مصرع عامل في المنطقة الصناعية "تيفن"

لقي عامل مصرعه في حادث عمل داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية "تيفن"، إلى الشمال من قرية دير الأسد الجليلية، قبل ظهر اليوم الإثنين.

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وفي التفاصيل، أفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أنه تلقى المركز بلاغا الساعة 10:25 حول إصابة عامل خلال عمله في مصنع بالمنطقة الصناعية ‘مغدال تيفن’. ووصل مضمدون ومسعفون إلى المكان، وأقروا وفاة عامل (50 عاما)، بعدما وجدوه دون علامات حياة.

وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

هذا، ويذكر أن عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، بلغ 63 عاملا، غالبيتهم فلسطينيون وأجانب.