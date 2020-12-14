  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع عامل في المنطقة الصناعية "تيفن"

تاريخ النشر: 14/12/2020 - 11:23

مصرع عامل في المنطقة الصناعية "تيفن"
(توضيحية- تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي عامل مصرعه في حادث عمل داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية "تيفن"، إلى الشمال من قرية دير الأسد الجليلية، قبل ظهر اليوم الإثنين.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وفي التفاصيل، أفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أنه تلقى المركز بلاغا الساعة 10:25 حول إصابة عامل خلال عمله في مصنع بالمنطقة الصناعية ‘مغدال تيفن’. ووصل مضمدون ومسعفون إلى المكان، وأقروا وفاة عامل (50 عاما)، بعدما وجدوه دون علامات حياة.

وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

هذا، ويذكر أن عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، بلغ 63 عاملا، غالبيتهم فلسطينيون وأجانب.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حوادث العمل
#مناطق صناعية
#عمال
#تيفن

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جزء من ضريبة من معامل تكرير البترول لصالح بلدات عربية
جزء من ضريبة من معامل تكرير البترول لصالح بلدات عربية

2020-12-14

كورونا: 25 وفاة في أم الفحم و21 مصابا في مشافي الناصرة
كورونا: 25 وفاة في أم الفحم و21 مصابا في مشافي الناصرة

2020-12-14

78 طفلا عربيا لقوا مصارعهم في الشتاء خلال الأعوام الأخيرة
78 طفلا عربيا لقوا مصارعهم في الشتاء خلال الأعوام الأخيرة

2020-12-14

الأكثر قراءة

"كانون" منخفض جوي يضرب البلاد في الساعات المقبلة

2020-12-13
هجمات سيبرانية إيرانية تستهدف عشرات الشركات الإسرائيلية

هجمات سيبرانية إيرانية تستهدف عشرات الشركات الإسرائيلية

2020-12-13

"أونافو" الإسرائيلية زودت "فيسبوك" بقدرات تجسس على مستخدميها

2020-12-13
حالة الطقس: أجواء دافئة تسبق المنخفض الجوي الإثنين

حالة الطقس: أجواء دافئة تسبق المنخفض الجوي الإثنين

2020-12-13
قتيل إثر شجار في الزرازير

قتيل إثر شجار في الزرازير

2020-12-13