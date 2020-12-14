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نتنياهو يدخل لحجر صحي بعد مخالطة مريض بكورونا

تاريخ النشر: 14/12/2020 - 16:08

نتنياهو يدخل لحجر صحي بعد مخالطة مريض بكورونا
نتنياهو في مطار اللد، في 26 تشرين الثانني/نوفمبر الفائت (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

دخل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى حجر صحي اليوم، الإثنين، وسيمكث فيه حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد لقائه مع رئيس محكمة حزب الليكود، عضو الكنيست الأسبق ميخائيل كلاينر.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه "استمرارا لتحقيق وبائي، يدخل رئيس الحكومة إلى حجر صحي بعد لقائه مع مريض كورونا مؤكد. وخضع رئيس الحكومة لفحوصات كورونا أمس واليوم وتبين أنها سلبية".

وبموجب تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن أي شخص يخالط مريض كورونا مؤكد، بدون ظهور أعراض عليه، خلال الأسبوع الذي سبق تشخيصه مطالب بالمكوث في حجر صحي.

وجرى أمس تشخيص سكرتيرة في مكتب نتنياهو بأنها إيجابية لكورونا. وقال مكتب نتنياهو إن الذين خالطوها سيخضعون لفحص بأسرع وقت وأنه يجري تحقيق وبائي في هذه الأثناء.

وتبين من تدقيق أولي أن نتنياهو لم يطالب بالدخول إلى حجر صحي لأنه تواجد في غرفة منفصلة ولم يخالط السكرتيرة، فيما سيلتزم باقي طاقم نتنياهو بتطبيق تعليمات وزارة الصحة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا
#ننتنياهو
#حجر صحي

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