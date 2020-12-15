إصابتان خطيرتان في حادث طرق جنوبي البلاد

أصيب 4 أشخاص في حادث طرق مروّع وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة في مفرق "بئر طوبيا" بالقرب من بلدة "كريات ملاخي"، جنوبي البلاد، مساء اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء"، أنه "تلقى بلاغا الساعة 15:29 حول حادث طرق في شارع رقم 3 المحاذي لمفرق "بئر طوبيا"، وقدم مسعفون ومضمدون من المؤسسة العلاجات الأولية للمصابين الأربعة".

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لاستكمال العلاج؛ وذُكر أن اثنين من المصابين بحالة بالغة الخطورة أما الآخرين فإصابتهما متوسطة وطفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 287 شخصا بينهم 95 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم الثلاثاء.