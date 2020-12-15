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السجن 20 عاما لرئيس مجلس جولس سابقا

تاريخ النشر: 15/12/2020 - 13:49

السجن 20 عاما لرئيس مجلس جولس سابقا
سلمان عامر في قاعة المحكمة (أرشيفية)
تحرير: قاسم بكري
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فرضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن الفعلي لمدة 20 عاما على رئيس مجلس محلي جولس سابقا، سلمان عامر، في أعقاب إدانته بجريمة قتل منير نبواني.

وألزمت المحكمة عامر بدفع 100 ألف شيكل لابني الضحية و58 ألف شيكل لباقي الأسرة.

وفي التفاصيل، فإن الجريمة وقعت يوم 5 أيلول/ سبتمبر 2016 حينما أقدم سلمان عامر على قتل المقاول منير نبواني في ساحة المجلس المحلي.

واستدل من لائحة الاتهام، أن "الجريمة وقعت على خلفية نزاع بين رئيس المجلس والضحية إذ ربطت بينهما علاقة صداقة قوية في السابق، وفي يوم 24 آب/ أغسطس 2916 وصل الضحية إلى المجلس المحلي في جولس وطلب لقاء عامر دون أن يقدم طلبا مسبقا لذلك، وبعد رفض طلبه فهم الفقيد أن رئيس المجلس يرفض لقاءه فقام باقتحام مكتبه وشتمه مطالبا إياه بالاستقالة الفورية وألقى بفنجان القهوة نحوه، فطلب منه المتهم التريث محاولا تهدئته إلا أنه قام بالبصق عليه وصرخ في وجهه (أطلق النار علي.. أطلق)، وبعد وصول الشرطة إلى المكان شرح الضحية لعناصرها أن كل ما أراده هو التحدث مع عامر".

وأضافت "في يوم 5 أيلول/ سبتمبر 2016 أرسل الضحية لرئيس المجلس رسالة قصيرة على هاتفه كتب فيها (يا كلب في الأمس وعدتك بشيء ولم أنفذه، ولكن سأفعل الكثير اليوم، أنصحك ألا تذهب إلى المجلس اليوم لأنني سأحضر إلى هناك)".

وتابعت "بعد ذلك وصل عامر إلى ساحة المجلس وأوقف سيارته ووصل خلفه الضحية الذي ترجل من سيارته وهو يصرخ صوب الرئيس وحمل من سيارته عصا خشبية وهاجم الرئيس المتهم إذ أقدم على تحطيم زجاج سيارته وتهشيمها، وفي أعقاب ذلك قام عامر بسحب سلاحه وأطلق النار عليه ما أسفر عن وفاته في المكان".

واختتمت لائحة الاتهام أن "المتهم قام بعد ارتكاب الجريمة بحمل سلاحه وهواتفه النقالة ونظاراته الشمسية وغادر المكان مشيا على الأقدام، محاولا إخفاء هاتفه وسلاحه من أجل تشويش مجريات التحقيق".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#سلمان عامر
#منير نبواني
#جولس
#جرائم القتل

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