العثور على جثة شاب من كفر قرع في الخضيرة

عُثر مساء اليوم الثلاثاء، على جثة شاب من بلدة كفر قرع، في مدينة الخضيرة.

وعُلم أن الشاب الذي عُثر على جثّته هو شاهر علي عاشور.

ولم تُعرف الأسباب أو الظروف التي أدّت لوفاة الشاب، حتى كتابة هذا الخبر.

ووصلت طواقم طبية إلى المكان الذي عُثر فيه على جثة الشاب، وأجرت عمليات إنعاش للشاب، غير أنها أعلنت وفاته، بعد تعذّر نجاح ذلك.

وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث.

وجاء في التّفاصيل، أن جثة الشاب نُقلت إلى مركز الطب الشرعي "أبو كبير" للتشريح.

وأصيب فتى (15 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه بعد منتصف ليل الأحد، إلى جريمة إطلاق، حيث نقل إلى المستشفى للعلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.

وفجر الأحد، قتل زياد غريفات (48 عاما) إثر شجار في قرية الزرازير في منطقة الجليل، وبمقتل غريفات يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل العرب إلى 93، بينها 17 امرأة، علما بأن الشرطة قدمت لوائح اتهام ضد جناة في عدد قليل من هذه الجرائم.