كورونا في المجتمع العربي: 5 وفيات وازدياد الحالات الخطرة

بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لغاية صباح اليوم، الثلاثاء، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة، 62041 مصابا ليصل مجمل الإصابات في البلاد إلى 360297؛ وفقا لمعطيات الهيئة العربية للطوارئ.

وسجلت البلدات العربية ارتفاعا جديدا بنسبة الإصابات من مجمل الإصابات في البلاد.

وارتفع عدد الإصابات في البلدات العربية منذ بداية الأسبوع بـ1240 إصابة جديدة، وعلى مستوى البلاد جرى تسجيل 4282 إصابة جديدة في الفترة نفسها، وبهذا انخفضت نسبة الإصابات الجديدة منذ مطلع الأسبوع في البلدات العربية إلى 29% من مجمل المصابين الجدد في البلاد.

وعلى صعيد البلدات العربية وخلال الأيام الثلاثة الماضية، سجلت 88 إصابة جديدة في الناصرة، 80 في طمرة، 78 في شفاعمرو، 62 في سخنين و50 إصابة جديدة في كفر كنا.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري انخفض عدد الحالات النشطة في البلدات العربية بـ69 حالة ليبلغ عدد الحالات النشطة 6290، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد جرى تسجيل ارتفاع في عدد الحالات النشطة ليبلغ 18653 مع تسجيل ارتفاع بـ1312 حالة نشطة جديدة، وبهذا انخفضت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية إلى نحو 33.7% من مجمل الحالات النشطة في البلاد.

وارتفع عدد الوفيات في البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع بـ5 حالات ليبلغ مجمل الوفيات 424، في حين ارتفع عدد الوفيات في البلاد بـ21 وفاة في الفترة نفسها ليبلغ مجمل الوفيات في البلاد 3002 وبهذا بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية 14.1% من مجمل الوفيات في البلاد.

أما بالنسبة لعدد الحالات الخاضعة للعلاج بواسطة أجهزة التنفس الاصطناعي في البلدات العربية، فقد ارتفع عدد الحالات منذ مطلع الأسبوع إلى 41 حالة من مجمل 130 حالة، بالإضافة إلى ارتفاع في عدد الحالات الخطيرة التي بلغت 89 حالة من مجمل 237 على مستوى البلاد.

هذا، وصنفت 33 بلدة عربية في المنطقة الحمراء بحسب مخطط الشارة الضوئية، وهي كل من ساجور وطمرة ويانوح جث وأبو غوش والبقيعة وسخنين والمشهد وفسوطة وكابول ودالية الكرمل وطرعان وشعب وسولم وقلنسوة وكسرى سميع وكفر كنا وعبلين والبعينة نجيدات وجت وجلجولية وباقة الغربية وشفاعمرو ونحف وعسفيا ويافة الناصرة ودير الأسد وكفر مصر ودير حنا وكفر قاسم وبسمة وكعبية طباش حجاجرة وكفر قرع وعرابة.