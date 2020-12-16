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مصرع شخص وامرأة بحادث طرق في الأغوار

تاريخ النشر: 16/12/2020 - 12:25

مصرع شخص وامرأة بحادث طرق في الأغوار
من مكان الحادث، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي رجل وامرأة في الستينات من عمريهما، مصرعهما متأثرين بجراحهما الحرجة في حادث طرق على شارع 90 بالقرب من قرية العوجا في منطقة الأغوار، صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة فإن الحادث نجم عن اصطدام بين شاحنة وسيارة خصوصية، لأسباب لم تعرف بعد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أنه "تلقى بلاغا عند الساعة 11:13 حول وقوع حادث طرق بمحاذاة العوجا، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لمصابين يعانيان من جروح حرجة بيد أنه جرى إقرار وفاة الرجل متأثرا بجروحه الخطيرة".

كما قدم الطاقم الطبي عمليات الإنعاش والإسعافات الأولية لمصابة عانت من جراح حرجة إثر الحادث، ولاحقا أقر وفاتها بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها؛ فيما أحيل سائق الشاحنة بحالة طفيفة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 289 شخصا بينهم 95 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم الأربعاء.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حوادث الطرق
#العوجا
#الأغوار

مصرع شخص وامرأة بحادث طرق في الأغوار

مصرع شخص وامرأة بحادث طرق في الأغوار

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