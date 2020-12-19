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إسرائيل تبدأ حملة توزيع لقاحات كورونا بنتنياهو وإدلشتاين

تاريخ النشر: 19/12/2020 - 20:02

إسرائيل تبدأ حملة توزيع لقاحات كورونا بنتنياهو وإدلشتاين
نتنياهو خلال حصوله على اللقاح (مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

تلقّى رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ووزير الصحّة، يولي إدلشتاين، اليوم، السبت، لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا، في إشارة إلى بدء حملة توزيع لقاحات كورونا في إسرائيل.

وحصل نتنياهو وأدلشطاين على اللقاح في مشفى "شيبا – تل هشومير" في تل أبيب.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت مصادر طبيّة إسرائيليّة أن جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا نفدت في صناديق المرضى، في حين أن موعد وصول الشحنة التالية للقاحات غير واضح حتى هذه اللحظة، وذلك خلافا لوعود مسؤولي جهاز الصحة الإسرائيلي.

جاء ذلك في ظل الارتفاع بعدد الطلبات لتلقي اللقاحات، وتوقفت صناديق المرضى عن تحديد مواعيد جديدة للأعضاء المعنيين بتلقي اللقاح، بحسب ما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم، السبت.

يشار إلى أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا تبدأ في صناديق المرضى خلال الأسبوع المقبل؛ على أن تشهد غدًا، الأحد، بدء التطعيم في المستشفيات الكبيرة، حيث تعطى الأولوية للطواقم الطبي.

وحدد أعضاء لجنة لقاح فيروس كورونا المستجد، التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، تفضيلات منح لقاح كورونا، على أن تعطى الأولية للطواقم الطبية بحسب الترتيب التالي: الطاقم الطبي في المستشفيات، وصناديق المرضى، والعيادات الخاصة، وعيادات الأسنان، ومستشفيات الشيخوخة والطب النفسي، وطلاب التمريض والطب الذين يجرون جولات سريرية.

وقال نتنياهو في وقت سابق إنه "بحلول نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل، سنجلب ملايين اللقاحات إلى إسرائيل". دون أن يوضح الموعد المحدد لوصولها أو الكميات التي ستصل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#نتنياهو
#إسرائيل
#فيروس كورونا
#لقاح كورونا

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