أوروبا تجيز لقاح "فايزر-بيونتيك": لا دليل على عدم فاعليّته ضد السلالة الجديدة من كورونا

أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الإثنين، استخدام لقاح "فايزر-باونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، موضحةً أنه ليس هناك "أيّ دليل" يتيح القول إن اللقاح لن يكون فاعلا لمكافحة السلالة الجديدة من الفيروس.

وتمهد إجازة الوكالة للقاح، الطريق للبدء بحملات التلقيح في الاتحاد الاوروبي قبل نهاية العام الجاري.

لا دليل على عدم فاعليّته اللقاح ضد السلالة الجديدة (أ ب)

وقالت المديرة العامة للوكالة، إيمير كوك في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "يسرني أن اعلن أن اللجنة العلمية للوكالة الأوروبية للأدوية اجتمعت اليوم، ووافقت على السماح بطرح اللقاح الذي طورته (شركتا) فايزر وبايونتيك في سوق الاتحاد الأوروبي".

وقالت كوك في مؤتمر صحافي: "حتى الآن، ليس هناك أي دليل يوحي أن هذا اللقاح يفتقر إلى الفاعلية ضد السلالة الجديدة".

بريطانيا تدخل عزلة "إجبارية"

ساعة واحدة فاصلة بين إعلان بريطانيا اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا على أرضها، ودخول البلاد في عزلة إجبارية فرضتها عليها دول الجوار وغيرها من البلدان كإجراء احترازي في إطار الخطط الرامية لمواجهة الجائحة.

وكانت فرنسا، وبلجيكا وإيطاليا وتركيا وفنلندا من أوائل الدول التي أصدرت قرارات بحظر الطيران والتنقلات مع بريطانيا.

وأعلنت التشيك أنها ستطبق إجراءات حجر صحي أكثر صرامة على القادمين من المملكة المتحدة.

من جهته، قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، أمس الأحد، إن بلاده اتخذت قرارا بوقف الرحلات الجوية من المملكة المتحدة ومنع من كانوا في بريطانيا خلال الـ 14 يوما الأخيرة من دخول إيطاليا، وأن القرار سيكون ساري المفعول حتى 6 كانون الثاني/ يناير القادم.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أنه تم اتخاذ قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا والدنمارك وهولندا وجنوب إفريقيا إلى تركيا، على خلفية التفشي السريع لجائحة كورونا مع ظهور السلالة الثانية من الفيروس.

وأوضح قوجة أن جميع القادمين عبر رحلات جوية ما زالت في طريقها إلى بلاده، ستُجرى لهم الفحوصات اللازمة وسيخضعون للحجر الصحي، في إطار التدابير المتخذة لمواجهة مخاطر السلالة الجديدة للفيروس.

بدوره، قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، إنهم فرضوا حظرا على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة 24 ساعة اعتبارا من منتصف ليل الأحد.

في محطة قطار في بريطانيا (أ ب)

وعلقت ألمانيا الرحلات الجوية من المملكة المتحدة اعتبارا من منتصف ليل الأحد، بحيث يستمر الحظر حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر.

أما رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، فأعلن مساء الأحد، أن بلاده ستعلق النقل الجوي والبري والبحري مع المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة.

كما أعلنت الحكومتان الأيرلندية والدنماركية أيضا أنهما فرضتا حظرا لمدة 48 ساعة على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا.

ودخل الحظر الذي فرضته هولندا حيز التنفيذ صباح الإثنين، ويستمر حتى نهاية العام الجاري.

وفي السياق، طلبت إسبانيا ردا "منسقا" من الاتحاد الأوروبي بشأن الرحلات مع المملكة المتحدة، ولم تصدر مدريد قرارا بحظر الطيران القادم من المملكة المتحدة حتى عصر اليوم الإثنين.

أما سويسرا فقررت حظر دخول أي شخص قادم من بريطانيا أو جنوب إفريقيا، بالتزامن مع فرضها حجر صحي إلزامي لمدة 10 أيام على كل القادمين إليها من بريطانيا أو جنوب إفريقيا منذ 14 ديسمبر الجاري.

وصباح الإثنين، انضمت هونغ كونغ، وكندا وسويسرا والنرويج وتشيلي والأرجنتين إلى قائمة الدول التي حظرت الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة.

كما فرضت بلغاريا حظرا مزدوجا على الرحلات الجوية القادمة والمتجهة إلى المملكة المتحدة.

وعلقت روسيا الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا لمدة أسبوع بسبب تفشي السلالة الجديدة لكورونا.

وكانت الهند، آخر دولة تصدر قرارا بحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا.

وقالت إن الحظر سيبدأ منذ ليل الثلاثاء ويستمر حتى 31 من ديسمبر الجاري.

قرارات عربية مماثلة

واتخذت الدول العربية قرارات مماثلة لمثيلتها الأجنبية وفرضت عزلة إجبارية على المملكة المتحدة.

وكانت الكويت والسعودية أول دولتين عربيتين تفرضان حظرا على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا.

وجاء ذلك في إطار إصدار الدولتين، قرارا بإغلاق حدودهما.

وحظرت الرياض جميع الرحلات الدولية لمدة أسبوع، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

شاحنات متوقفة على الطريق السريع بعد الإغلاق (أ ب)

فيما قررت الكويت تعليق رحلات الطيران التجاري وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتبارا من اليوم الإثنين، وحتى الأول من كانون الثاني/ يناير 2021.

ومن المتوقع أن تطول قائمة الدول التي تحظر الرحلات مع بريطانيا بشكل أكبر، بعد اتخاذ سلطنة عمان، والأردن، والسودان قرارات مماثلة، علما بأن الخرطوم شملت بقرارها القادمين أيضا من هولندا وجنوب إفريقيا.

والأحد، قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن سلالة كورونا الجديدة التي تم اكتشافها مؤخرا باتت خارج نطاق السيطرة، مشيرا إلى أنها ظهرت بشكل أساسي في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأظهرت أحدث الأرقام أن 43 بالمئة من الحالات الجديدة في جنوب شرق بريطانيا سببها هذا النوع الجديد من الفيروس، وأن معدل الإصابات في الشرق بلغ 59 بالمئة، و62 بالمئة في العاصمة لندن.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن السلالة الجديدة لها قدرة انتشار أسرع بنسبة 70 بالمئة، لافتا أنه لا توجد بيانات تشير إلى أنها أكثر فتكا من السلالة الأصلية.

بدورها، قالت وزارة الصحة البريطانية، إنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة أكثر خطورة أو أكثر تسببا للوفاة.